” الفيصل ” ينقل تعازي خادم الحرمين لنائب رئيس الوزراء العماني

نايف السالم(صدى):

استقبل نائب رئيس الوزراء لشئون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان فهد بن محمود آل سعيد بمكتبه، اليوم الإثنين، الأمير خالد الفيصل، مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير مكة المكرمة، ومبعوث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، لتقديم العزاء في وفاة تركي بن محمود آل سعيد.

وقد نقل الأمير خالد الفيصل، خلال الاستقبال تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى سُلطان عُمان السلطان قابوس بن سعيد.

رافق الأمير خالد الفيصل، في الزيارة وزير الخارجية عادل بن أحمد، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى سلطنة عُمان عيد بن محمد الثقفي.