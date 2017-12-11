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” محمد صلاح ” يفوز بجائزة ” BBC ” كأفضل لاعب في أفريقيا 2017

” محمد صلاح ” يفوز بجائزة ” BBC ” كأفضل لاعب في أفريقيا 2017
نواف السالم(صدى):

فاز المصري محمد صلاح، نجم منتخب مصر، وفريق ليفربول الإنجليزي، بجائزة هيئة الإذاعة البريطانية ” BBC ” كأفضل لاعب في أفريقيا لعام 2017.

وتنافس ” صلاح ” ، على الجائزة مع كلًا من الجابوني بيتر أوباميانج لاعب بوروسيا دورتموند الألماني، والسنغالي ساديو ماني، والنيجيري فيكتور موزيس لاعب تشيلسي الإنجليزي، والغيني نابي كيتا لاعب لايزبرج الألماني.

ويتصدر ” صلاح ” قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز ” البريميرليج ” حاليا برصيد 13 هدفا.


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