” محمد صلاح ” يفوز بجائزة ” BBC ” كأفضل لاعب في أفريقيا 2017

نواف السالم(صدى):

فاز المصري محمد صلاح، نجم منتخب مصر، وفريق ليفربول الإنجليزي، بجائزة هيئة الإذاعة البريطانية ” BBC ” كأفضل لاعب في أفريقيا لعام 2017.

وتنافس ” صلاح ” ، على الجائزة مع كلًا من الجابوني بيتر أوباميانج لاعب بوروسيا دورتموند الألماني، والسنغالي ساديو ماني، والنيجيري فيكتور موزيس لاعب تشيلسي الإنجليزي، والغيني نابي كيتا لاعب لايزبرج الألماني.

ويتصدر ” صلاح ” قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز ” البريميرليج ” حاليا برصيد 13 هدفا.