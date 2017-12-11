إلغاء الرحلات الجوية في أوروبا بسبب الثلوج

بروكسل(صدى):

أعلن مطار بروكسل، في أوروبا، اليوم الإثنين، عن إلغاء رحلات جوية، بسبب تساقط الثلوج، حيث وجه بعد الظهر نداءات إلى المسافرين بعدم التوجه إلى المطار.

وقال المطار، إنه تم تأجيل نحو 90 رحلة، كما تم إلغاء خمسين رحلة أخرى منذ الصباح. مضيفة أن فرق الصيانة في المطار تعمل على إزالة الجليد عن الطائرات إلا أن الرؤية سيئة جدًّا ولا تسمح بضمان سلامة الرحلات.

ويذكر أنه تساقط نحو 32 سنتمترًا من الثلوج في بلدة سينيبريدج بجنوب ويلز الأحد، وهبطت درجات الحرارة الإثنين إلى 11.6 درجات مئوية تحت الصفر في مقاطعة نورثمبرلاند بشمال شرق بريطانيا.