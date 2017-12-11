بالصور.. مركز التنمية الاجتماعية بوادي فاطمة ينظم فعالية اليوم العالمي للتطوع

نايف السالم(صدى):

إيماناً بأهمية العطاء في تنمية المجتمع وتأثير التطوع على تقوية الروابط الاجتماعية وتفعيلاً لليوم العالمي للتطوع ، نظم مركز التنمية الإجتماعية بوادي فاطمة التابع لفرع وزارة العمل والتنمية الإجتماعية يوم الاثنين الموافق 23 ربيع الأول لعام 1439هـ فعالية اليوم العالمي للتطوع الذي يوافق الخامس من ديسمبر من كل عام والذي يهدف الي تعزيز مفهوم العمل التطوعي وتعريف المجتمع بأهميته والاسهام في بث روح المحبة والتعاون بين افراد المجتمع و تماشيًا مع رؤية المملكة 2030 حيث تم تنفيذ الفعالية في مستشفى حراء بمكه المكرمة.

وقد استقبل موظفي مركز التنمية الاجتماعية بوادي فاطمة من القسم الرجالي مساعد مدير عام المستشفى الاستاذ خالد الشريف والقسم النسائي مشرفة العلاقات العامة والاعلام حيث رحبوا بهذه الزيارة وشكروا القائمين عليها.

وقد توجه الفريق بزيارة قسم الأطفال وقسم الجراحة والباطنة وقسم النساء والولادة وتم تقديم الهدايا والورد لهم في جو مفعم بالفرح والسرور.

ختاماً شكر مدير المركز /الأستاذ فايز فوزان العتيبي إدارة المستشفى على تعاونهم وما لقيه فريق الزيارة من حفاوة وترحيب وأكد على أهمية مساهمة جميع فئات المجتمع في التطوع مما يؤدي الى دفع عجلة التنمية في المجتمع.