العلياني عن حلقة ” الدريس ” : السبب خطأ تقني

علي القحطاني(صدى):

علق الإعلامي علي العلياني، على ما حدث أمس الأحد، خلال برنامجه ” معالي المواطن ” ، الذي يُبث عبر فضائية ” MBC ” ، حيث استضاف سفير المملكة لدى اليونسكو، زياد الدريس، الذي لم يُسمع صوته جيدًا خلال الحلقة برمتها.

وقال ” العلياني ” ، إن ” الدريس ” لم يكن يسمع الصوت جيدًا طيلة الحلقة، إلاّ أنه أصر على الحديث والرد على التساؤلات دون تلكؤ، مرجعًا سبب ذلك إلى أنهم لديهم خطأ تقني في الصوت؛ الأمر الذي صعّب إيضاحه للدريس.

وتابع مقدم برنامج ” معالي المواطن ” : ” أقسم بالله الدريس لم يكن يُمثل أو يريد عدم الرد على التساؤلات، وإنما بالفعل هناك خطأ تقني في الصوت لدى البرنامج ” ، موضحًا أن لديه خلافًا في وجهات النظر مع سفير المملكة لدى اليونسكو؛ لكن المهنية أوجبت عليه توضيح الأمور.