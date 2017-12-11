الدبابات الإسرائيلية تقصف مدينة ” خان يونس “

القدس(صدى):

قامت الدبابات الإسرائيلية، منذ قليل، بقصف مواقع شرقي مدينة ” خان يونس ” ، وذلك ردًا على إطلاق صاروخ من وسط قطاع غزة، باتجاه المستوطنات في غلاف غزة، ولكنه انفجر داخل القطاع.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إيلي شلزنجر: ” قبل وقت قصير تم إطلاق صاروخ من غزة نحو (أشكول)، ولم يتم التعرف على مكان سقوطه أو وجود أضرار ” ، فيما قال أور هيلر: ” إن الصاروخ سقط قرب السياج الفاصل مع القطاع ” .