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الدبابات الإسرائيلية تقصف مدينة ” خان يونس “

الدبابات الإسرائيلية تقصف مدينة ” خان يونس “
القدس(صدى):

قامت الدبابات الإسرائيلية، منذ قليل، بقصف مواقع شرقي مدينة ” خان يونس ” ، وذلك ردًا على إطلاق صاروخ من وسط قطاع غزة، باتجاه المستوطنات في غلاف غزة، ولكنه انفجر داخل القطاع.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إيلي شلزنجر: ” قبل وقت قصير تم إطلاق صاروخ من غزة نحو (أشكول)، ولم يتم التعرف على مكان سقوطه أو وجود أضرار ” ، فيما قال أور هيلر: ” إن الصاروخ سقط قرب السياج الفاصل مع القطاع ” .


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 5651 ] نشر منذ 19 دقيقة

اللهم عليك باليهود الغاصبين

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