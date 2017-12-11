قراصنة يسرقون 10 ملايين دولار من مصارف في أمريكا وروسيا

واشنطن(صدى):

كشف تقرير صادر عن شركة أمن مقرها موسكو، أن مجموعة من القراصنة لم يتم الكشف عنهم من قبل سرقوا ما يقرب من عشرة ملايين دولار من 18 مصرفًا في الولايات المتحدة وروسيا في السنوات الأخيرة.

وذكر باحثو الشركة، أن الهجوم الأول وقع في ربيع عام 2016 ضد شبكة ” ستار ” التابعة لـ ” فيرست داتا ” وهي أكبر نظام للرسائل المصرفية في الولايات المتحدة يربط أجهزة الصراف الآلي في أكثر من خمسة آلاف منظمة.

وقالت الشركة إنها تواصل التحقيق في عدد من الحوادث التي درس فيها المتسللون كيفية تحويل الأموال من خلال النظام المصرفي ” سويفت ” ، فيما لم يذكروا ما إذا كانت هذه الهجمات قد نُفذت بنجاح.