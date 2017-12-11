الأردن ترد على ” المحكمة الجنائية ” : قرار اعتقال الرئيس السوداني به ثغرات
اجتمعت الحكومة الأردنية لدراسة القرار الصادر عن الغرفة الابتدائية للمحكمة الجنائية الدولية فيما يتعلق باستقبال الرئيس السوداني عمر البشير خلال مؤتمر القمة الأخير المنعقد في عمان مارس الماضي .
ومن جانبها ، أكدت المحكمة الجنائية أنها ستحيل الأردن إلى مجلس الأمن الدولي لعدم تعاونه في تنفيذ القرار الدولي الصادر مسبقاً باعتقال ” البشير ” ، وهو ما عارضته الأردن حيث وصفت الخارجية الأردنية القرار بأنه ” أمر مجحف بحقها ” ، فهذا القرار لم يأخذ بعين الاعتبار أن الرئيس السوداني له حصانات بموجب القانون بالإضافة إلى وجود ثغرات عديدة تحتاج إلى المعالجة قبل التنفيذ .
وكانت المحكمة الجنائية الدولية أمرت في عامي 2009 و 2010 باعتقال عمر البشير بسبب مشاركته في جرائم الحروب التي تتضمن إبادة جماعية في إقليم دارفور السوداني .
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