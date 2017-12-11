الأردن ترد على ” المحكمة الجنائية ” : قرار اعتقال الرئيس السوداني به ثغرات

عمان(صدى):

اجتمعت الحكومة الأردنية لدراسة القرار الصادر عن الغرفة الابتدائية للمحكمة الجنائية الدولية فيما يتعلق باستقبال الرئيس السوداني عمر البشير خلال مؤتمر القمة الأخير المنعقد في عمان مارس الماضي .

ومن جانبها ، أكدت المحكمة الجنائية أنها ستحيل الأردن إلى مجلس الأمن الدولي لعدم تعاونه في تنفيذ القرار الدولي الصادر مسبقاً باعتقال ” البشير ” ، وهو ما عارضته الأردن حيث وصفت الخارجية الأردنية القرار بأنه ” أمر مجحف بحقها ” ، فهذا القرار لم يأخذ بعين الاعتبار أن الرئيس السوداني له حصانات بموجب القانون بالإضافة إلى وجود ثغرات عديدة تحتاج إلى المعالجة قبل التنفيذ .

وكانت المحكمة الجنائية الدولية أمرت في عامي 2009 و 2010 باعتقال عمر البشير بسبب مشاركته في جرائم الحروب التي تتضمن إبادة جماعية في إقليم دارفور السوداني .