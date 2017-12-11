سفير المملكة بالأردن : لا صحة لتحذير السفارة رعاياها من الدفاع عن القدس

خالد الضبيبي(صدى):

نفى صاحب السمو الامير خالد بن فيصل بن تركي ال سعود، سفير المملكة في الأردن، الأخبار المتداولة، عبر موقع التواصل الاجتماعي، ” تويتر ” ، التي تفيد بتحذير المملكة لرعاياها في الأردن من المشاركة في المظاهرات الشعبية الرافضة لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن القدس عاصمة إسرائيل.

وقال السفير عبر مداخلة هاتفية عبر برنامج رؤيا الفضائية، إن السفارة تهيب المواطنين المقيمين على الأراضي الأردنية، والطلاب في الجامعات الأردنية الإبتعاد عن اماكن التجمعات والمسيرات حفاظًا على سلامتهم، مؤكدًا أن هذه الإجراء متبع في جميع دول العالم.