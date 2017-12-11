المملكة تستقبل أول شحنة من القمح الصلد
كشفت مصادر إعلامية، اليوم الإثنين، عن تحميل السفينة التي استأجرتْها شركة إنفيفو التجارية بحمولة قدرها 55 ألف طن من القمح الصلد، إلى المملكة.
وقال تاجر القمح العالمي لدى إنفيفو ” إدوار رينار ” ، إن هذا البيع الأول هو نتيجة الجودة الفريدة لمحصول القمح في 2017، والذي يلبي جميع المتطلبات في المملكة من حيث محتوى البروتين والجلوتين.
وأكد أن جودة محصول هذا العام ستسمح لفرنسا بالتوريد للمؤسسة العامة للحبوب في المملكة حتى نهاية الموسم.
كجمغلو[ عدد التعليقات: 5651 ] نشر منذ 2 ساعتين
الحمد لله على نعمه