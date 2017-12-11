بالصور.. وزير الداخلية يوجه بنقل ” هزازي ” إلى مستشفى قوى الأمن بالرياض

عادل الحربي(صدى):

وجه وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، بنقل رجل الأمن الوكيل رقيب حسن جبران يحيى هزازي، المنوم بقسم العناية الفائقة بمستشفى وادي الدواسر، بواسطة طائرة الإخلاء الطبي من مطار محافظة وادي الدواسر إلى مستشفى قوى الأمن في العاصمة الرياض.

وكان رجل الأمن الوكيل رقيب حسن جبران يحيى هزازي ، قد تعرض لعدة إصابات تتطلب تلقيه العلاج والرعاية الطبية اللازمة بالرياض.

ورافق مدير الدوريات الأمنية في محافظة وادي الدواسر، الرائد عبدالرحمن بن علي بن شري الوادعي، وعدد من أفراد الدوريات زميلهم لمطار وادي الدواسر حتى تم نقله عصر اليوم.