بالفيديو والصور.. ” خادم الحرمين ” يصل حفل الملك خالد بالرياض

عادل الحربي(صدى):

وصل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود منذ قليل إلى مقر حفل تكريم الفائزين بجائزة الملك خالد لعام 2017 الحالي ، في قاعة الأمير سلطان بفندق الفيصلية في الرياض .

يذكر أن جائزة الملك خالد تمنح هذا العام لـ10 فائزين ، حيث حصدت مبادرة ” حقق أملهم ” من فرع ” شركاء التنمية ” المركز الأول ، فيما حصلت مبادرة ” كان يا ماكان ” على المركز الثاني ، وجاءت مبادرة ” تعديل مسار ” في المركز الثالث .

حققت جمعية المودة للتنمية الأسرية بمكة المركز الأول ، فيما جاءت جمعية ” التنمية الأسرية بالمدينة المنورة في المركز الثاني ، وحلت جمعية الكوثر الصحية الخيرية بعسير في المركز الثالث .