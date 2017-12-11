  • الإثنين 11

    ديسمبر

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. بالفيديو والصور.. ” خادم الحرمين ” يصل حفل الملك خالد بالرياض

بالفيديو والصور.. ” خادم الحرمين ” يصل حفل الملك خالد بالرياض

بالفيديو والصور.. ” خادم الحرمين ” يصل حفل الملك خالد بالرياض
عادل الحربي(صدى):

وصل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود منذ قليل إلى مقر حفل تكريم الفائزين بجائزة الملك خالد لعام 2017 الحالي ، في قاعة الأمير سلطان بفندق الفيصلية في الرياض .

يذكر أن جائزة الملك خالد تمنح هذا العام لـ10 فائزين ، حيث حصدت مبادرة ” حقق أملهم ” من فرع ” شركاء التنمية ” المركز الأول ، فيما حصلت مبادرة ” كان يا ماكان ” على المركز الثاني ، وجاءت مبادرة ” تعديل مسار ” في المركز الثالث .

حققت جمعية المودة للتنمية الأسرية بمكة المركز الأول ، فيما جاءت جمعية ” التنمية الأسرية بالمدينة المنورة في المركز الثاني ، وحلت جمعية الكوثر الصحية الخيرية بعسير في المركز الثالث .


الوسوم:, , , , ,

تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 5651 ] نشر منذ 2 ساعتين

حفظ الله ابو فهد ورعاه

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *