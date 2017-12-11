بالفيديو والصور.. ” خادم الحرمين ” يصل حفل الملك خالد بالرياض
وصل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود منذ قليل إلى مقر حفل تكريم الفائزين بجائزة الملك خالد لعام 2017 الحالي ، في قاعة الأمير سلطان بفندق الفيصلية في الرياض .
يذكر أن جائزة الملك خالد تمنح هذا العام لـ10 فائزين ، حيث حصدت مبادرة ” حقق أملهم ” من فرع ” شركاء التنمية ” المركز الأول ، فيما حصلت مبادرة ” كان يا ماكان ” على المركز الثاني ، وجاءت مبادرة ” تعديل مسار ” في المركز الثالث .
حققت جمعية المودة للتنمية الأسرية بمكة المركز الأول ، فيما جاءت جمعية ” التنمية الأسرية بالمدينة المنورة في المركز الثاني ، وحلت جمعية الكوثر الصحية الخيرية بعسير في المركز الثالث .
فيديو | وصول #خادم_الحرمين_الشريفين لمقر حفل #جائزة_الملك_خالد. #الإخبارية pic.twitter.com/2jANw7iWhx
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) December 11, 2017
كجمغلو[ عدد التعليقات: 5651 ] نشر منذ 2 ساعتين
حفظ الله ابو فهد ورعاه