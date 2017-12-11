الأهلي المصري ينظم احتفالية كبري برعاية آل الشيخ

طلال الغامدي(صدى):

ينظم الأهلي المصري، احتفالية رياضية كبرى تحت عنوان ” السلام ” في رسالة واضحة للتأكيد على الدور الوطني للمؤسسات الرياضية لدعم الدولة في مواجهة التحديات التي تعرقل مسيرة الإصلاح والتقدم، وذلك في 31 من ديسمبر الجاري.

ويشمل المهرجان إقامة مباراة في كرة القدم بين الأهلي وأتلتيكو مدريد الإسباني بكامل نجومه في ملعب برج العرب، بعد قيام إدارة النادي بالحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المعنية.

ويتضمن المهرجان أيضاً العديد من الفقرات الفنية الرائعة التي تنتظر الجماهير، وذلك بمشاركة كوكبة من نجوم الفن وفي مقدمتهم محمد حماقي ورابح صقر وأحمد الهرمي ووليد الشامي.

ووجه رئيس مجلس إدارة الأهلي المصري محمود الخطيب الكابتن محمود الخطيب، الشكر لآل الشيخ على دعمه الكامل لهذا المهرجان ورعايته وحرصه على إقامة هذه الاحتفالية في أجواء عربية بشكل عام؛ مصرية وسعودية بشكل خاص وهو ما يعكس عمق التلاقي والمحبة بين البلدين، خاصة أن العائد المادي لهذا المهرجان سوف يخصص لصالح أسر شهداء الوطن.