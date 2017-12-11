” بالصدفة ” يتسبب في اعتذار كارول سماحة لجمهورها

نورة الشهري(صدى):

قدمت الفنانة اللبنانية كارول سماحة، اعتذارًا لجمهورها بسبب تأخرها عن طرح ألبومها الجديد، الذي كان من المُفترض أن يظهر للجميع بنهاية العام الجاري، وذلك بالتزامن مع احتفالات أعياد ” الكريسماس ” .

قالت ” سماحة ” ، خلال فيديو نشرته عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير ” انستجرام ” ، إنها سبق أن صرحت للجمهور أن موعد صدور ألبومها المفترض طرحه في احتفالات الكريسماس، لكنه تأجل قليلاً ؛بسبب انشغالها بتصوير فيلمها الجديد. .

و وعدت ” سماحة ” ، جمهورها أن تهديهم مفاجأة في الفترة المقبلة تعمل عليها حالياً، عوضاً عن ألبومها المنتظر الذي تم تأجيل طرحه بعد أن اختارت له موسم الكريسماس.

وتواصل كارول سماحة تصوير دورها في فيلمها الأول الذي يحمل عنوان ” بالصدفة ” الذي تدور أحداثه حول صراع بين الطبقية والحب وتواجه بطلة العمل كارول سماحه خلاف بينها وبين عائلتها.

وفيلم بالصدفة هو فيلم لبناني من تأليف كلوديا مرشيليان ويشارك في بطولته الفنانة اللبنانية باميلا الكيك وبديع أبو شقرا ومن إخراج باسم كريستو والموسيقى التصويرية من الحان ميشيل فاضل، وستقوم كارول سماحة بغناء الأغنية الترويجية للفيلم مع مروان خوري.