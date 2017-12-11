ريفالدو وفيغو يعلنون حضورهم للرياض.. ديسمبر الجاري

نواف السالم(صدى):

تداول نشطاء التواصل الاجتماعي، الیوم الإثنين، مقطعین فيديو لنجمي الكرة البرازيلیة والبرتغالیة ريفالدو ولويس فیغو وھم هم يعلنون فيها حضورهم للعاصمة الرياض في الثامن عشر من شهر ديسمبر الجاري.

ويذكر أن الھیئة العامة للرياضة برئاسة تركي آل الشیخ، تستعد لإقامة حفل يوم 18 ديسمبر المقبل بالعاصمة “الرياض”، لتكريم المنتخب الذي نجح في تحقیق حلم الصعود لبطولة كأس العالم 2018 في روسیا.