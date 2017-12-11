ريفالدو وفيغو يعلنون حضورهم للرياض.. ديسمبر الجاري
تداول نشطاء التواصل الاجتماعي، الیوم الإثنين، مقطعین فيديو لنجمي الكرة البرازيلیة والبرتغالیة ريفالدو ولويس فیغو وھم هم يعلنون فيها حضورهم للعاصمة الرياض في الثامن عشر من شهر ديسمبر الجاري.
ويذكر أن الھیئة العامة للرياضة برئاسة تركي آل الشیخ، تستعد لإقامة حفل يوم 18 ديسمبر المقبل بالعاصمة “الرياض”، لتكريم المنتخب الذي نجح في تحقیق حلم الصعود لبطولة كأس العالم 2018 في روسیا.
"الظاهرة" #رونالدو يعلن تواجده في #الرياض ويبعث رسالة لرئيس #هيئة_الرياضة #تركي_آل_الشيخ#نجوم_العالم_في_الرياضhttps://t.co/2rRqoWzD9O pic.twitter.com/7uY2Y9l7JJ
— عين اليوم (@3alyoum) December 11, 2017
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