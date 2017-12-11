بالصور.. حملة ” وطن بلا مخالف ” تضبط 21 مخالفًا في ضواحي ينبع

نايف السالم(صدى):

نجحت فريق التفتيش بمكتب العمل بمحافظة ينبع بمشاركة مع الضبط الإداري بالمحافظة، في تنفيذ حملة تفتيشية مشتركة ضمن حملة ” وطن بلا مخالف ” شملت الحملة ضواحي مدينة ينبع ومراكز نبط والنجف وأبو شكير.

وأسفرت الحملة عن ضبط 11 عاملاً من مخالفي نظام الإقامة و10 عمال من مخالفي نظام العمل، وتم تسليم المخالفين لشعبة الوافدين بالمحافظة لإكمال الإجراءات النظامية في حقهم .

وتأتي الحملات والجولات الميدانية في جميع مدن ومحافظات وهجر وقرى منطقة المدينة المنورة، وذلك للتأكد من الالتزام الجميع بنظام العمل وتطبيق القرارات المتعلقة بالتوطين.