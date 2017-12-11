‎يُعرف الطلاق لغةً بأنّه كلمة مُشتقّةٌ من الفعل الثلاثي (طلق)، بمعنى حرّر، أو فك قيده.

‎ويُعرف اصطلاحاً بأنّه: فسخ عقد الزواج بين الرجل وزوجتهِ باستخدام اللفظ المباشر، أو ما دلّ عليه، أو وصف معناه بشكل صريح، أو ارتبط بمفهومه، وقد يتمّ بشكل غيرمباشر.

‎فالطلاق ظاهرة بدأت بالانتشار في مجتمعاتنا خاصة في ‎الآونة الأخيرة ، فهناك من يرى بأن التفاوت الفكري والثقافي هو السبب، وآخر يلقي باللوم على الزواج المبكر، وثالث يضع الأسباب الاقتصادية في مقدمة أسباب هذه القضية التي لا تترك آثاراً سلبيةً على الزوجين فقط بل تمتد لتصيب المجتمع ومؤسساته وأفراده .