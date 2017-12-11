” ميرزيفسكي ” يثير ندم الأهلي والنصر بعد تفوقه في أستراليا

ماجد محمد(صدى):

شهد لاعب النصر البولندي أدريان ميرزيفسكي تطوراً هائلاً في مستواه مع نادي ” إف سي سيدني ” الأسترالي، حيث تمكن اللاعب من تحقيق الفوز لفريقه على غريمه ” سيدني واندرز ” بخماسية نظيفة سجل خلالها اللاعب هدفين.

كما حقق اللاعب ” ميرزيفسكي ” 4 أهداف وصنع 6 آخرين من أصل 7 مباريات خاضهم مع فريقه الحالي، وهو ما جعل جماهير النصر والأهلي يشعرون بالندم بعد رفض الراقي استقدامه بسبب كبر سنه، وبعدما رحل البولندي من النصر للانضمام إلى الشارقة الإماراتي قبل نهاية تعاقده.