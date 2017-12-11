بالفيديو ..أبو حمزة البلجيكي يروي قصة تجنيده في داعش
تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي فيديو، لاعترافات قيادي في تنظيم ” داعش ” ، يدعى ” أبو حمزة البلجيكي ” ، حيث أن هذا الإرهابي، قاتل في مدن كوباني وتكريت والرمادي ونينوى ودرّب القاصرين على القتل.
وقال البلجيكي خلال اعترافاته، إنه ” لص ” جندّه تاجر مخدرات في سجن بلجيكي ليصبح ” إرهابيًا ” في العراق وسوريا.
أبو حمزة البلجيكي وقصة تجنيده لداعش في أوروبا على يد تاجر مخدرات
الحلقة كاملة: https://t.co/D7AfNUgHXA #صناعة_الموت #داعش #أبو_حمزة_البلجيكي #إرهاب #الموصل #الرقة pic.twitter.com/fovgHE32ZB
— قناة العربية (@AlArabiya) December 11, 2017
ابو محمد[ عدد التعليقات: 39715 ] نشر منذ 17 دقيقة
خذلك الله واذلك ,,