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بالفيديو ..أبو حمزة البلجيكي يروي قصة تجنيده في داعش

بالفيديو ..أبو حمزة البلجيكي يروي قصة تجنيده في داعش
بروكسل(صدى):

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي فيديو، لاعترافات قيادي في تنظيم ” داعش ” ، يدعى ” أبو حمزة البلجيكي ” ، حيث أن هذا الإرهابي، قاتل في مدن كوباني وتكريت والرمادي ونينوى ودرّب القاصرين على القتل.

وقال البلجيكي خلال اعترافاته، إنه ” لص ” جندّه تاجر مخدرات في سجن بلجيكي ليصبح ” إرهابيًا ” في العراق وسوريا.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 39715 ] نشر منذ 17 دقيقة

خذلك الله واذلك ,,

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