بالفيديو ..أبو حمزة البلجيكي يروي قصة تجنيده في داعش

بروكسل(صدى):

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي فيديو، لاعترافات قيادي في تنظيم ” داعش ” ، يدعى ” أبو حمزة البلجيكي ” ، حيث أن هذا الإرهابي، قاتل في مدن كوباني وتكريت والرمادي ونينوى ودرّب القاصرين على القتل.

وقال البلجيكي خلال اعترافاته، إنه ” لص ” جندّه تاجر مخدرات في سجن بلجيكي ليصبح ” إرهابيًا ” في العراق وسوريا.