” بن مساعد ” : أهالي ” نجران ” السبب في استقرارها

راشد آل شريه(صدى):

قال الأمير جلوي بن مساعد، أمير منطقة نجران، إن المواقف الوطنية الشجاعة والصامدة التي تجلى بها أهالي منطقة نجران، كان لها كبير الأثر في الحالة المستقرة التي تعيشها المدينة، بجانب البطولات التي يسجلها رجال القوات العسكرية.

جاء ذلك، خلال استقبال الأمير اليوم الإثنين، لصحفية الألمانية ” باربرا شوماخر ” ، في مكتبه بديوان الإمارة.

من جانبها قدمت ” الصحفية الألمانية ” ، نسخة من كتابها ” المملكة العربية السعودية.. رؤية وتحول ” ، للأمير بن مساعد، حيث أشاد بالمنهج الذي بنت عليه الصحفية تأليف الكتاب.