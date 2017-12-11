الأهلي يكشف تفاصيل إصابة ” آل فتيل “

ماجد محمد(صدى):

قرر النادي الأهلي، نقل مدافعه الدولي محمد آل فتيل، إلى أحد المستشفيات، إثر تعرضه للإصابة في الظهر، أمس الأحد، أثناء مشاركته في المباراة التي جمعت فريقه بنادي ” أحد ” ، والتي انتهت بتعادل الفريقين بهدفين لكل منهما، وذلك في إطار منافسات الجولة الثالثة عشر من دوري المحترفين.

وأٌصيب ” فتيل ” ، جراء كرة مشتركة مع حارس أحد عز الدين بن دوخه، الأمر الذي حدا بفريقه بنقله إلى أحد المستشفيات المجاورة للملعب.

ويستعد الأهلي لبدء الدور الثاني بمواجهة الاتفاق يوم الجمعة المقبل وذلك ضمن مباريات الجولة الرابعة عشر من الدوري السعودي للمحترفين، حيث يحتل الاهلي المركز الثاني بسلم ترتيب الدوري وبفارق نقطتين عن المتصدر الهلال الذي يملك برصيده 27 نقطة.