48 ساعة تحدد مصير عموري مع الهلال

خالد يحي(صدى):

قطعت إدارة الهلال نصف الطريق للفوز بخدمات الإماراتي عمر عبدالرحمن لاعب العين، حيث أبدى اللاعب موافقته على مبدأ اللعب لفريق الهلال مشترطًا موافقة ناديه العين.

من جهتها فتحت إدارة الأمير نواف بن سعد مفاوضاتها مع نظيرتها في العين لتحديد موقفها من انتقال عموري للهلال، ومن المنتظر أن تتضح الرؤية أكثر خلال اليومين القادمة.

ويسعى الهلاليين للاستفادة من اللاعب بنظام الإعارة لنهاية الموسم مع أفضلية التجديد لموسمين.

بقي الإشارة إن عموري أبدى رغبته بالإحتراف الخارجي ولم يجدد عقده حتى هذه اللحظه رغم دخوله فترة الستة أشهر الحرة.