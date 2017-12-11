شاب صيني يسقط من أعلى ناطحة سحاب بسبب مقطع فيديو

بكين(صدى):

توفي نجم الإنترنت الصيني الشهير على مواقع التواصل الاجتماعي ” كان وو يونغنينغ ” والمعروف باسم ” China’s First ” ، بعد سقوطه من ارتفاع شاهق يصل إلى أكثر من 62 طابقاً ضمن إحدى ناطحات السحاب .

وكان الشاب يقوم بعمليات الرفع والضغط على قمة مركز ” هوايوان ” الدولي في العاصمة الصينية تشانغشا حتى اختل توزانه وفقد السيطرة على جسده الذي سقط إلى الأسفل من ارتفاع 45 قدماً مما أفقده حياته .

ومن جانبها ، أكدت حبيبة الشاب التي تدعى ” جين جين ” على أن ” يونغنينغ ” كان يخطط لطلب يدها من عائلتها بعد يومين من الحادث ، حيث كان يعتزم إحضار هدية الزفاف بقيمة 9 آلاف جنيه إسترليني وهو المبلغ الذي كان سيحصل عليه مقابل الفيديو الذي كان يصوره أعلى المبنى قبل وفاته .

وعلى الرغم من وفاة الشاب في الثامن من نوفمبر إلا أن الخبر لم ينتشر من قبل العائلة إلا بعدما لاحظ معجبوه توقفه عن نشر مقاطع الفيديو عبر قناته الرسمية على ” يوتيوب ” لفترة كبيرة تصل إلى شهر كامل .