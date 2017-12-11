بالصور.. نائب أمير الرياض ينقل تعازي القيادة لأسرة الشهيد المطيري

علي القحطاني(صدى):

نقل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة الرياض، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، التعازي لأسرة الشهيد الملازم أول نواف بن فهد آل شامان الذي استشهد في ميدان الشرف والعزة.

وأدى نائب أمير منطقة الرياض، صلاة الميت على الشهيد عقب صلاة العصر اليوم بجامع الراجحي، برفقة كبار ضباط القوات المسلحة.

وأعرب سمو الأمير، لذوي الفقيد عن بالغ عزائه في فقيد الوطن، مؤكداً على ما يتحلى به رجال الأمن كافة من شجاعة وبسالة في الذود عن حمى هذا الوطن الغالي.