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ملكة جمال روسيا تُروج لـ ” كأس العالم ” من الأهرامات

ملكة جمال روسيا تُروج لـ ” كأس العالم ” من الأهرامات
القاهرة(صدى):

قامت فيكتوريا لوبيروفا، ملكة جمال روسيا، بزيارة الأهرامات في مصر، وذلك للترويج لبطولة ” كأس العالم 2018 ” ، المزمع انطلاقها في روسيا، العام المُقبل.

واختيرت ” فيكتوريا ” البالغة من العمر 34 عامًا، لتكون الوجه الرسمي لتمثيل روسيا كسفيرة للنوايا الحسنة في بطولة كأس العالم روسيا 2018.

وكانت ” فيكتوريا ” قد توجت ملكة جمال روسيا عام 2003، قبل أن تتنقل للعمل في مجالات أخرى كالتقديم التليفزيوني والتمثيل.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 39715 ] نشر منذ 21 دقيقة

لابارك الله فيك ولافي ماتسوقين له ,,

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