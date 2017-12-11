ملكة جمال روسيا تُروج لـ ” كأس العالم ” من الأهرامات
قامت فيكتوريا لوبيروفا، ملكة جمال روسيا، بزيارة الأهرامات في مصر، وذلك للترويج لبطولة ” كأس العالم 2018 ” ، المزمع انطلاقها في روسيا، العام المُقبل.
واختيرت ” فيكتوريا ” البالغة من العمر 34 عامًا، لتكون الوجه الرسمي لتمثيل روسيا كسفيرة للنوايا الحسنة في بطولة كأس العالم روسيا 2018.
وكانت ” فيكتوريا ” قد توجت ملكة جمال روسيا عام 2003، قبل أن تتنقل للعمل في مجالات أخرى كالتقديم التليفزيوني والتمثيل.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 39715 ] نشر منذ 21 دقيقة
لابارك الله فيك ولافي ماتسوقين له ,,