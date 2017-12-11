شيرين تتجاهل قرار إيقافها عن الغناء بحفلات رأس السنة

نورة الشهري(صدى):

تجاهلت الفنانة شيرين عبد الوهاب، الرد أو التعليق على قرار نقابة المهن الموسيقية بإيقافها عن الغناء في مصر حتى 14 يناير المقبل، وعادت للتواصل مع جمهورها من خلال حسابها على موقع ” تويتر ” ، حيث نعت مؤخرًا الفنان السعودي الراحل أبو بكر سالم .

وأكدت مصادر، أن ” عبد الوهاب ” تتفرغ لإحياء عدة حفلات خارج مصر منها حفل غنائي في دبي ليلة رأس السنة، والذي يحييه أيضًا كل من إليسا وماجد المهندس، كما أنها تستعد لإحياء حفلات في كل من ” لبنان، والكويت، والأردن ” ، وهو ما لا يتعارض مع قرار نقابة المهن الموسيقية.

تجدر بالإشارة أن قرار المهن الموسيقية، أثار جدلًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، إلا أن ” شيرين ” تخطته.