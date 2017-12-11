بعد براءته..مرسي يطالب المحكمة بسجن الشامخ

ماجد محمد(صدى):

قررت المحكمة العامة في بريدة ، النظر في القضية رقم 492 بقيد رقم 391109492، ورقم الإحالة رقم 39308819، لدى الدائرة القضائية رقم 5، التي رفعها هشام مرسي رئيس نادي الوحدة السابق، ضد عبد الله الشامخ لاعب الرائد الحالي، يوم الأحد 7 يناير المقبل.

وطالب هشام مرسي رئيس نادي الوحدة السابق في القضية، بالتعويض والسجن ورد الأعتبار، بعد إثبات المحكمة العامة في مكة المكرمة براءة مرسي من القضية التي رفعها الشامخ ضده.

وكان قد وجه الشامخ اتهامًا إلى مرسي بطلبه رشوة 200 ألف ريال، مقابل منحه المخالصة المالية للانتقال إلى صفوف ناديه الحالي، وهو ما اعتبرته المحكمة تهمة كيدية.