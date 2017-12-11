افتتاح أول دبلومات بجامعة ” محمد بن سعود الإسلامية “

خالد الضبيبي(صدى):

افتتحت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، عدد من الدبلومات في عدد من التخصصات الإدارية والإنسانية وعلوم الحاسب الآلي، وذلك في فرع الجامعة بمدينة الأحساء والتي تقدم من قبل عمادة المركز الجامعي لخدمة المجتمع والتعليم المستمر.

جاء ذلك عقب موافقة مدير الجامعة وعضو هيئة كبار العلماء، الأستاذ الدكتور سليمان بن عبدالله أبا الخيل الذي وجه بالموافقة على افتتاح دبلوم المحاماة للطالبات؛ حيث سبق افتتاح البرنامج في مدينة الرياض كأول جامعة تقدم دبلوم محاماة للطالبات.

وقدم عميد المركز الجامعي لخدمة المجتمع والتعليم المستمر وفضيلة عميد كلية الشريعة بالإحساء شكرهم لمعالي مدير الجامعة على سرعة الموافقة والبدء في افتتاح تلك الدبلومات.

وسيكون القبول اعتباراً من الفصل الدراسي الثاني للعام 1439-1438 وستقام تلك البرامج في كلية الشريعة بالأحساء.