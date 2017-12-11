” الترفيه ” : حضور 240 ألف شخص في فعاليات الأسبوع الأول من ديسمبر

حمود العنزي(صدى):

أفادت الهيئة العامة للترفيه عن حضور ما يفوق 240 ألف شخص لفعالياتها ضمن روزنامة الشتاء خلال الأسبوع الأول من ديسمبر الجاري، وسط حضور خليجي كبير من كلٍّ من مملكة البحرين والإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت لفعاليات ” ياني وشعبيات المملكة ” .

وشهد الأسبوع الأول 15 فعالية متنوعة في مختلف مناطق المملكة، تنوعت بين الحفلات الغنائية والموسيقية للرجال والنساء والعائلات، بالإضافة إلى جانب عدد من المهرجانات والعروض المتنوعة للأطفال والكبار.

وتنوعت حسب الفئات والمناطق، حيث أقيمت في الرياض والمنطقة الشرقية حفلات الموسيقار العالمي ” ياني ” ومهرجان جادة الترفيه، والعروض الحية لشخصية ” بارني ” العالمية، إلى جانب عروض ” إيلومينت ” البصرية من نيويورك، وفعالية 180 ديقريز.