” أبل ” تواكب زيادة طلبيات ” أيفون إكس ” بتسريع وتيرة الشحن

واشنطن(صدى):

إن تصاعد الطلب على جهاز شركة ” أبل ” الحديث ” آيفون إكس ” عبر المواقع الالكترونية كان يتطلب تأخير وقت شحت الجهاز إلى المُشتري لأكثر من أسبوعين .

إلا أن الشركة تمكنت من زيادة سرعة وتيرة الشحن ليصل في مدة زمنية أقصر من السابق ، حتى أصبح اليوم هناك إمكانية لطلب الجهاز في الولايات المتحدة باللونين الأبيض والأسود وشحنه في غضون يومين أو ثلاثة على الأكثر ، وفقاً لما نشرته تقارير أجنبية .

وعلى غرار ذلك ، أعرب الكثير من المستخدمين عن قلقهم من عدم استعداد الشركة لتلبية طلبات الزبائن وشحن الأجهزة خلال موسم العطلات مما يمد من فترة توصيل الطلبية .