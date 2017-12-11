بالصور.. مدني بريدة يغلق عدة مستودعات لمخالفة اشتراطات السلامة

سالم المطيري(صدى):

أغلقت المديرية العامة للدفاع المدني في بريدة، ضمن حملة السلامة الوقائية، اليوم الإثنين، عدة مستودعات مخالفة لاشتراطات السلامة، إثر رصد مخالفات فيها، وفرضت غرامات على أخرى، وألزمت بعضها بتصحيح أوضاعها لتلافي الإغلاق أو الغرامة.

وتفرض ” المديرية ” شروطاً للسلامة وسبل الحماية الواجب توافرها في مستودعات التخزين، وتنفذ جولات تفتيش مفاجئة، تسفر عن إغلاق مستودعات، إلا أن الحرائق فيها ما تزال مستمرة وفي شكل تصاعدي.

ونشر ” الدفاع المدني ” عبر حسابة الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، ” ضمن حملة السلامة الوقائية مدني بريدة يغلق عدة مستودعات مخالفة لاشتراطات السلامة ” .