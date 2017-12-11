زعيم كوريا الشمالية ينجح من إنتاج ميكروبات قاتلة لمحاربة أمريكا

بيونغيانغ(صدى):

يسعى زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، للحصول على سلاح بيولوجي، لتمكنه من استخدامه في المواجهات المحتملة بين بلاده والوﻻيات المتحدة الأمريكية.

ووفقًا لمواقع أجنبية، أكد مسئولون، أن الاستخبارات الأمريكية والآسيوية أشارت إلى نجاح ” جونغ أو ” في بناء آليات جديدة تمكنه من إنتاج ميكروبات قاتلة، وهو الأمر الذي يأتي بعد مرور أكثر من 10 سنوات على أحد التقارير المعلنة للكونغرس، عن إمكانية وصول كوريا الشمالية للسلاح البيولوجي.

تجدر بالإشارة أن الأسلحة البيولوجية القاتلة قادرة على قتل المئات من المواطنين، ولكن لا يمكن أن تضر بالهياكل الأساسية أو المباني مثل المتفجرات التقليدية.