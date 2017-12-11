” الموكلي ” يتفقد مشاريع قطاع خدمات المياه بالمنطقة.. ويطلع على سير تنفيذها

حسين العلي(صدى):

تفقد الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية المهندس محمد بن أحمد الموكلي، يرافقه نائب الرئيس للمشاريع وبرامج التحول الوطني المهندس صالح الغامدي، والرئيس التشغيلي للمنطقة الشمالية والشمال الغربي المهندس إبراهيم الرقيبة، وعدد من المهندسين ميدانياً مشاريع قطاع خدمات المياه الجاري تنفيذها في منطقة الجوف، حيث كان في استقبالهم مدير عام الإدارة العامة لخدمات المياه بمنطقة الجوف المهندس عبد العزيز بن محمد الطويرب.

وشملت الزيارة الميدانية عدد من مشاريع قطاع خدمات المياه بمنطقة الجوف؛ من ضمنها مشروع تشغيل وصيانة محطة المعالجة بمدينة سكاكا، وذلك للاطلاع على جميع وحدات المعالجة بالمحطة خصوصاً وحدة المعالجة الثلاثية، وذلك للتأكد من مطابقة مياهها المعالجة للمواصفات والمعايير القياسية. كما اطلع والوفد المرافق له على نتائج عينات من مياه محطة المعاجلة بعد تحليلها، حيث أكدت النتائج أنها ذات جودة عالية ومطابقة للمواصفات والمعايير القياسية. وسيتم نقل المياه المعاجلة إلى مشروع وعد الشمال مباشرة.

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية، أن الزيارة بهدف الوقوف على سير تنفيذ مشاريع القطاع بالمنطقة، والاطلاع على الخدمات المقدمة للمواطنين، فضلاً عن الاستماع لملاحظاتهم ومقترحاتهم بخصوص تطوير خدمات قطاع المياه، مؤكداً لهم حرص وزارة البيئة والمياه والزراعة ممثلة في قطاع توزيع المياه بالمملكة على تطوير منظومتها، مبيناً أن القطاع يعمل على تسريع تنفيذ مشاريع الخدمات الرئيسة تماشياً مع رؤية المملكة 2030، ومواكبة برنامج التحول الوطني 2020.

وذكر المهندس محمد الموكلي، أنه يجري حالياً تنفيذ (40) مشروعاً مائياً وبيئياً لقطاع المياه والصرف الصحي بمنطقة الجوف بتكلفة تتجاوز (1,280) مليار ريال، لافتاً إلى أن القطاع يسعى إلى تسريع تنفيذ المشاريع مع الالتزام بالجودة المطلوبة، مؤكداً أن قطاع خدمات المياه يعمل على مواكبة ارتفاع الطلب على المياه وتلبيته، وسد العجز في الاحتياج المائي.

من جانبه، بيّن المهندس إبراهيم الرقيبة الرئيس التنفيذي للقطاع الشمالي والشمالي الغربي، أن مشاريع مبادرات برنامج التحول الوطني بلغت (7) مشاريع للمياه والصرف الصحي وتعزيز المياه الجوفية بتكلفة تجاوزت (440) مليون ريال ، و(33) مشروعاً أخرى للمياه والصرف الصحي بتكلفة تجاوزت (845) مليون ريال، منها (6) مشاريع للمياه بتكلفة تتجاوز (448) مليون ريال ومشروعين لخدمات الصرف الصحي بتكلفة تجاوزت (118) مليون ريال، مبيناً أنه يجري العمل حالياً على تنفيذ (25) مشروعاً للتشغيل والصيانة بأكثر من (278) مليون ريال.

من ناحيته أفاد المهندس عبد العزيز الطويرب مدير عام الإدارة العامة لخدمات المياه بمنطقة الجوف تم تنفيذ ما يزيد عن (2,225) ألف كليو متر طولي لشبكات المياه، و(28,749) ألف توصيلة مياه منزلية ” ، مشيراً إلى أن نسبة تغطية قطاع المياه للمنطقة بلغت 68 في المئة من نسبة مساحة المنطقة المأهولة بالسكان، وفيما يتعلق بخدمات الصرف الصحي أوضح الرقيبة أنه تم تنفيذ أكثر من (583) كيلو متر من شبكات الصرف الصحي بالمنطقة، منوهاً إلى أن عدد التوصيلات المنزلية للصرف الصحي بلغت (17,463) ألف توصيلة منزلية، بينما بلغت نسبة تغطية خدمات الصرف الصحي للمساحة المأهولة بالسكان أكثر من 23 في المئة من منطقة الجوف، ومحطتان لمعالجة مياه الصرف الصحي طاقتها التخزينية أكثر من 41 ألف متر مكعب يومياً، مبيناً أنه يومياً تتم المعالجة الثلاثية لما يزيد عن 39 ألف م3.