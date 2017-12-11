زلزال يضرب غرب إيران بقوة 6 درجات

طهران(صدى):

أعلن المتحدث باسم خلية الأزمة في إيران، بهنام سعيدى للتلفزيون الرسمى الشهر الماضى، أن زلزال قوته 6 درجات يضرب غرب إيران، مشيرًا إلي أن الزلزال الذى ضرب غرب البلاد في نوفمبر الماضى، أسفر عن مقتل 433 شخصا، وفق الحصيلة الرسمية الأخيرة.

وأفادت وسائل إعلامية ايرانية، نقلا عن مصادر رسمية مختلفة أن عدد الجرحى نتيجة الكارثة يتراوح بين 7700 و9400، وسقط جميع الضحايا فى محافظة كرمنشاه الحدودية مع العراق حيث أدى الزلزال الى مقتل ثمانية أشخاص.

وقالت وكالة الانباء الطلابية (ايسنا) إن السلطات المحلية أعلنت ان كل المدارس فى المحافظة ستغلق أبوابها بدءا من الإثنين وستعيد فتحها السبت، وهو اليوم الأول فى الأسبوع فى ايران، باستثناء المدارس فى مدن سربل ذهاب وقصر شيرين وثلاث باباجاني، الأكثر تضررا جراء الهزة الأرضية.