الأمير حسام بن سعود يرعى حفل جائزة الباحة للإبداع والتفوق

إبراهيم الزهراني(صدى):

يرعى أمير منطقة الباحة رئيس جائزة الباحة للإبداع والتفوق الأمير حسام بن سعود بن عبد العزيز، ظهر غد الثلاثاء حفل جائزة الباحة للإبداع والتفوق في دوراتها الرابعة والخامسة والسادسة، وذلك في قاعة الأمير سلطان بن عبد العزيز بالمركز الحضاري بالباحة.

ويسلم أمير الباحة الجائزة في دروتها السادسة للأمير مشاري بن سعود بن عبد العزيز، التي منحها مجلس الجائزة تقديرا لجهوده المباركة في تطوير مسيرة التنمية بالمنطقة، ودوره في تعزيز ثقافة التفوق والابداع بين أبناء وبنات المنطقة ومؤسساتها.

وأوضح أمين عام الجائزة سعيد بن محمد مخايش، أن الحفل الذي سيقام بهذه المناسبة سيتخلله كلمة لراعي الحفل الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة الباحة وأيضا لضيف الجائزة والفائز بها في دورتها السادسة الأمير مشاري بن سعود بن عبد العزيز.

كما سيتضمن كلمة للفائزين سيلقيها الدكتور ناصر بن مسفر الزهراني. وتكريم الفائزين والفائزات في دورتيها الرابعة والخامسة والبالغ عددهم 105 فائزين في جميع فروعها التي تشمل فرع القرآن الكريم والسنة النبوية وفرع التميز الإداري للجهات المدنية والأمنية وشخصية العام التي فاز فيها في دورتها الرابعة الدكتور ناصر بن مسفر الزهراني وفي دورتها الخامسة الدكتور عبدالعزيز بن سعيد بن صقر الغامدي وفرع حماية البيئة وكذلك الإبداعات الأدبية والفنية والابتكارات العلمية وفرع التفوق الدراسي لمؤسسات التعليم المختلفة.

وأشار مخايش إلى أن الجميع يستطيع أن يتعرف على الفائزين والفائزات بهذه الجائزة من خلال موقعها على شبكة الإنترنت ( هنا ).