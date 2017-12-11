” صحة جدة ” تنفي وجود نقص في أدوية السكر

نايف السالم(صدى):

قال مدير الشؤون الصحية بمحافظة جدة، الدكتور مشعل بن مسفر السيالي، إن جميع الأدوية الخاصة بمرضى السكر متوفرة وبالبدائل التي تعطي نفس النتائج والفعالية الدوائية وبشكل كامل.

وتابع السيالي: في حالة عدم وجود الدواء أثناء زيارة المريض للمركز الصحي أو المستشفى يتم التواصل معه وتأمين الدواء للمريض عن طريق إدارة الإمداد وفي حال عدم توفره يتم الشراء بشكل مباشر وتأمينه فوراً للمريض.

وأردف: وزارة الصحة خصصت الرقم ” 937 ” لاستقبال الطلبات والشكاوى وحلّ أي مشكلة تواجه المريض أو أي متصل وهذا الرقم يعمل على مدار الساعة وفي خدمة جميع المرضى.