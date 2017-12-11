عروض جذابة لنسخة 2.Zero الخاصة من نيسان في بريطانيا

لندن(صدى):

وصلت سيارة نيسان ليف الكهربائية الجديدة في بريطانيا وتعرضها نيسان بعروض جذابة لنسخة 2.Zero الخاصة المحدودة. ويمكن للمشترين في بريطانيا الحصول على السيارة في نسخة 2.Zero Launch بدفعات شهرية تبلغ 339 استرليني على مدار 3 سنوات.

أما ملاك ليف الحاليين أو أية موديلات أخرى من نيسان الذين يقومون بدفع دفعات تقسيط شهرية فسيحصلون على خصومات تحقق لهم وفر ليصل بأقساطهم الي 324 استرليني كما يمكن للراغبين في شراء ليف 2.Zero الحصول على وحدة شحن بقوة 7 كيلوواطساعة بسعر 859 استرليني.

وسيقتصر انتاج هذه السيارة على 1500 نسخة فقط وستتوفر بلونين هما سبيرنج كلويد والأسود اللؤلؤي مع عجلات ألومنيوم 17 بوصة ومقاعد أمامية وخلفية بخاصية التسخين وفرش قماشي وتكييف هواء أوتوماتيك وشاشة تعمل باللمس 7 بوصة لنظام الترفيه مع نظا رؤية محيطية ذكي ومثبت سرعة نشط بصورة قياسية.

ويمكن تجهيز السيارة بنظام القيادة شبه الذاتية ProPilot بمدى تنقل 235 ميل ويبلغ سعر النسخة الجديدة من السيارة الكهربائية 26.490 استرليني وستبدأ عمليات تسليم السيارة في بداية 2018.