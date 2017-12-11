تفاصيل جديدة في قضية اختلاس موظفة 20 مليون درهم بالإمارات

أبو ظبي(صدى):

أفادت محكمة جنايات أبوظبي، أن التقرير الطبي للمتهمة باختلاس مبلغ 20 مليون درهم من المصرف التي تعمل بها، وانفاقها برفاهية غير اعتيادية على شاب خليجي، يصغرها بـ7سنوات، لا تعاني من أي أمراض نفسية أو عقلية تفقدها الادراك أو تبرر ارتكابها للجريمة.

من جانبه طالب المحامي الحاضر معها، تأجيل الجلسة، لتقديم صور من قرار التسوية التي تمت بين المتهمين، ومخاطبة اللجنة الطبية بشأن بعض العبارات التي تضمنها التقرير، مع ندب خبير حسابي لبيان المبالغ التي ردت للبنك سواء نقدية أو عينية.

وتعود تفاصيل القضية إلى ورود بلاغ، يفيد باستغلال المتهمة، وظيفتها كرئيسة أحد أقسام الحسابات ومسؤولة عن خدمات المتعاملين بأحد البنوك، بأخذ صلاحية إحدى زميلاتها، وتمرير معاملة بحدود غير متوافقة مع الإجراءات المتبعة، واستولت بطرق احتيالية على مبلغ 20 مليون درهم.