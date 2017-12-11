بالفيديو.. نائب أمير مكة: يجب الحفاظ على الآداب العامة في مواقع التواصل الاجتماعي
أكد نائب أمير مكة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر، على ضرورة الحفاظ على الآداب العامة والأخلاقيات على مواقع التواصل الاجتماعي.
وجاء ذلك خلال لقاء الأمير بن بندر في جلسة خاصة بعدد من المشاركين بملتقى الإعلام المرئي ” شوف ” والذي تنظمه مسك الخيرية في جدة.
ويذكر أن الملتقى اختتم، أمس الأحد، في جدة بحضور أكثر 200 شاب وفتاة، حيث شهد إتاحة الفرصة للمبدعين في التعرف عن قرب على صناعة المحتوى في العالم الافتراضي والتفاعل مع الرواد المحليين والعالميين.
سمو الأمير #عبدالله_بن_بندر يلتقي في جلسة خاصة عدد من المشاركين بـ #ملتقى_شوف من #مسك_الخيرية : "واجبنا دعمكم، ومهم جدًا أن نساهم جميعاً في المحافظة على الآداب العامة والأخلاقيات في منصات التواصل الإجتماعي". pic.twitter.com/jOJPf5k8hn
— مبادرات مسك الخيرية (@MiSKinitiatives) December 11, 2017
الماسة الزرقاء[ عدد التعليقات: 373 ] نشر منذ 34 دقيقة
زين