” هيئة الاتصالات ” تطالب مزودي الخدمة بحماية المستخدمين من الرسائل المزعجة

عادل الحربي(صدى):

حرصت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات على توعية المستخدمين بالحلول الفورية المتاحة للتقليل من وجود الرسائل النصية الاقتحامية التي يطلق عليها ” سبام ” بالتنسيق مع مقدمي خدمات الاتصالات المتنقلة ، عبر تمكين المشترك من الخروج من جميع القوائم التي سبق له الاشتراك بها بإرسال رسالة إلى أرقام إيقاف الخدمة .

ووجهت الهيئة مشغلي الاتصالات المتنقلة أمراً بتقديم حلول فنية سريعة خلال الشهور الثلاثة المقبلة ، لإتاحة الفرصة إلى المشترك في التحكم بشكل آلي بنوعية ومصادر الرسائل التي يقوم باستقبالها لتوفير الحماية للمستخدمين وأمان الرسائل الموجهة إلى حساباتهم .

وطالبت الهيئة من جميع المشتركين أن يحرصوا على تقديم مقترحاتهم وتقييم الحلول التي توفرها لمساعدة المشتركين عبر مراسلة المختصين خلال البريد الالكتروني هنا .