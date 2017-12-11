بالصور.. أمير الشرقية يفتتح ملتقى ” السلامة المرورية “

خالد الضبيبي(صدى):

قام سمو أمير منطقة الشرقية، سعود بن نايف بن عبد العزيز، اليوم الإثنين، بافتتاح ملتقى ومعرض السلامة المرورية الرابع الذي حمل عنوان ” دور التقنية الذكية في تحسين السلامة المرورية ” ، والذي يستمر حتى نهاية الشهر الجاري.

واستمع ” بن عبد العزيز ” ، إلى شرح حول إيجاد حلول لـ ” الركن ” ، وما يحتويه من أهداف؛ لضمان الوقاية والسلامة المرورية، وذلك أثناء إقامته في الجناح الخاص الذي أقامته أمانة الشرقية له.

في السياق ذاته، كرم أمير منطقة الشرقية، المهندس فهد بن محمد بن الجبير نائب المنطقة؛ لمساهمات الأمانة في هذا الملتقى ودورها الكبير في التعاون مع الجهات المختصة للحد من الحوادث المرورية وإنجاح هذا الملتقى.