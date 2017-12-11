بالصور.. مواطن يقتل ذئبًا بعد معاناة مربي الماشية في الأفلاج

عادل الحربي(صدى):

وقام أحد المواطنين بالعجلية، جنوب الأفلاج، اليوم بقتل ذئب بري تسلل ليلاً عدة مرات لحظائر الأغنام بالعجلية وافترس وأصاب هذه الأيام فقط أكثر 11 رأسا من الأغنام .

وعانوا مربي الماشية بمراكز اﻷفلاج سنوات عديدة من كثرة تسلل الذئاب لحظائر الماشية ليلاً وافتراس الأغنام ثم تلوذ بالفرار وتتوارى عن الأنظار نهارًا ً في مناطق صحراوية ذات تضاريس جبلية يصعب العثور عليها أو تتبع أثرها.