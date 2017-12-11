الشرطة الأمريكية تكشف تفاصيل جديدة حول ” انفجار مانهاتن “

نيويورك(صدى):

أعلنت شرطة ” نيويورك ” ، مساء اليوم الإثنين، بعض التفاصيل المتعلقة بالانفجار الذي وقع في الصباح بـ ” مانهاتن ” ، والذي تسبب في إصابة عدد من الأشخاص الذين تواجدوا بالقرب من موقع الحادث.

قالت الشرطة الأمريكية، إن السلطات اعتقلت أحد الأشخاص ممن يشتبه ضلوعه بالحادث، لحمله جهازًا يُعتقد أنه ما سبب الانفجار.

وأوضحت الشرطة أن محطة المترو لم تكن هي الهدف الرئيسي للعمل الإرهابي، إلا أنها ترجح انفجار القنبلة قبل وصولها إلى المكان الرئيسي الذي كان من المفترض أن توضع فيه.

ووقع انفجارًا إ في السادسة ونصف صباح اليوم الإثنين، بالقرب من محطة مترو بولاية ” مانهاتن ” ؛ بالقرب من ميدان “ تايمز ” الشهير في نيويورك، حيث انفجرت عبوة ناسفة شديدة الانفجار في ممرات القطارات بواسطة إرهابيين.

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