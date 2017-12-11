إدارة شؤون المرأة تشارك بفعاليات وورش عمل متنوعة

نايف السالم(صدى):

نظمت إدارة شؤون المرأة العاملة بجدة التابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة بالتعاون مع إدارة التعليم بمحافظة جدة ورش عمل توعوية للمشاركة في مشروع الحي المتعلم حيث اقيمت سلسة من الورش للتعريف بالحقوق والواجبات الوظيفية في نظام العمل والتعريف ببرامج عمل المرأة المنفذة في الوزارة.

وتهدف هذه الورش للتوعية والتثقيف للفئة العمرية المستهدفة من ١٥ الى ٢٩ سنه من السيدات.

كما شاركت إدارة شؤون المرأة بيوم المهنة المقام في الثانوية السابعة للبنات بمحافظة جدة بمعرض للأسر المنتجة حيث تنوعت مابين مهن حرفية وغذائية وتصنيعية وقد تم عرض منتجاتهم واعطاء الطالبات نبذة عن كل مهنة حرفية.