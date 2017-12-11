بطاقة اقتصاد الوقود تساعد في أختيار مركبة أكثر توفيرًا للطاقة

حمود العنزي(صدى):

تتميز بطاقة اقتصاد الوقود للمركبات ” التي تم تطبيقها بشكل إلزامي على كل المركبات الخفيفة من موديلات 2015 فما فوق، بأنها تظهر استهلاك الوقود لكل طراز من المركبات، حيث تم تصنيف قيم اقتصاد الوقود إلى ستة مستويات ممتاز، جيد جدًا، جيد، متوسط، سيئ، سيئ جدًا .

وويتمكن للمستهلك من التأكد من صحة بيانات بطاقات كفاءة الطاقة من خلال تطبيق ” تأكد ” على الأجهزة الذكية، الذي قامت بتطويره هيئة المواصفات والمقاييس والجودة بالتنسيق مع مركز كفاءة الطاقة.

وتشمل بطاقة اقتصاد الوقود في المركبات على المعلومات الأساسية للمركبة، وهي : اسم الصانع (اسم الشركة الصانعة)، والاسم التجاري للمركبة (طراز المركبة)، وسعة المحرك (بالسنتمتر المكعب)، وسنة الموديل، ونوع المركبة: (سيارة ركوب، شاحنة خفيفة ), وقيمة اقتصاد الوقود (كيلومتر لكل لتر)، ومستوى اقتصاد الوقود (ممتاز، جيد جداً، …)، ونوع الوقود (بنزين 95، 91، ديزل)، بالإضافة إلى شعار هيئة المواصفات والمقاييس والصيغة النظامية الملزمة بوضع البطاقة.