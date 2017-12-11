قريبًا.. إطلاق واتساب بيزنس على الهواتف الذكية

متابعات(صدى):

يعتزم تطبيق ” واتساب ” ، على طرح أحدث إصداراته الخاصة بخدمة رجال الأعمال والمؤسسات المختلفة على مستوى العالم، وذلك خلال الآونة المُقبلة.

واستكمل ” واتساب ” ، كافة تجاربه للتأكد من صلاحية الخدمة، والتي من المتوقع أن يتم طرحها مع مطلع العام المقبل للتحميل المباشر في المتاجر الإلكترونية الخاصة بتطبيقات الهواتف الذكية، بحسب موقع ” موبايل ماركيتنج ” .

وينقسم تطبيق واتساب بيزنس إلى 3 أنواع مختلفة، الأولى تشمل علامة خضراء للتحقق من ملف المستخدم الشخصي، أما الثاني فيحمل علامة رمادية تؤكد انتماء الرقم للحساب التجاري أو المؤسسة التي تمله، أما الثالث والأخير هو حساب تجاري أساسي لم يتم التأكد من هويته أو انتمائه للشخص أو رجل الأعمال، ويتم الترميز له بعلامة رمادية اللون.

ويتيح التطبيق الجديد للمستخدمين حظر الحسابات والإبلاغ عنها كرسائل غير مرغوب فيها في أي وقت يشعرون به، كما يمكنهم السيطرة على الرسائل التجارية الخاصة من خلال خدمة رسائل نصية وصوتية ومرئية محكمة غير قابلة للاختراق.