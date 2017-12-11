حملة إزالة البسطات العشوائية بـ ” عقبة ضلع “

أبها(صدى):

شنت أمانة منطقة عسير، حملة لإزالة البسطات العشوائية وغير النظامية والمركبات المخالفة على امتداد طريق عقبة ضلع.

وقال مدير إدارة الرقابة الصحية، المهندس أحمد أبو عابد، إن هذه الحملة تهدف إلى مكافحة ظاهرة البسطات العشوائية في المناطق العامة؛ لما تسببه من تشوه للأماكن وإيذاء الزوار والعابرين بالأدخنة والمخلفات وعدم معرفة مصادر المواد المستخدمة في إعدادها.

وأشار ” عابد ” ، إلى أن الحملة نجحت في إزالة البسطات المخالفة، محذرًا في الوقت ذاته أنه حال تكرار مخالفتهم سوف يتم تطبيق عقوبات رادعة بحقهم، حال عدم التزامهم بالأنظمة والتعليمات.