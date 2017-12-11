تامر حسني يحتفل برأس السنة في الإمارات

أماني الغامدي(صدى):

أعلن الفنان تامر حسني عن استعداده لإحياء احتفالات رأس السنة في الإمارات، ليلة 31 من ديسمبر الجاري، بمنطقة كاسر الأمواج أبو ظبي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك “.

وكان ” حسني ” قد وقع عقد فيلم جديد أطلق عليه اسم ” البدلة ” والذي بدأ تصويره في مطلع الشهر الحالي بمشاركة مجموعة كبيرة من نجوم الفن المصريين، حيث أنه من المقرر عرضه خلال الموسم السينمائي للعام المقبل.

كما ينشغل الفنان في الوقت الراهن بمشاركته في لجنة تحكيم برنامج ” ذا فويس كيدز ” لموسمه الثاني، مع نانسي عجرم و كاظم الساهر.