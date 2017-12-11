تشييع جثمان أبوبكر سالم من مسجد ” الجوهرة ” بحي الياسمين

أماني الغامدي(صدى):

شارك العديد من المواطنين والفنانين، عصر اليوم الإثنين، في تشيع جثمان الراحل أبو بكر سالم، من مسجد الجوهرة بحي الياسمين، إلى مثواه الأخير في مقابر ” بنبان ” شمال الرياض.

ومن المقرر أن يقام العزاء على الفقيد مساء اليوم في الرياض، بقاعة المرسلات بطريق الإمام سعود بن عبد العزيز بن محمد.

ورحل الفنان السعودي أبو بكر سالم، عن عمر يُناهز الثامنة والسبعين عامًا، مساء الأحد، 10 ديسمبر 2017، بعد معاناته مع المرض خلال الأعوام الماضية.