فنان مشهور يكتشف إصابته بورم في المخ أثناء تصويره مسلسل

أماني الغامدي(صدى):

كشفت مي كريم زوجة الفنان خالد الصاوي ، أن زوجها فوجئ بظهور نتوء بالرأس أثناء تصوير مسلسله ” فوبيا ” وتدهورت حالته الصحية فتوجه إلى المانيا للخضوع لفحص طبي، وبعد الكشف عليه وإجراء التحاليل والأشعة تبين أنه حميد وليس خبيث.

يٌشار إلى أن الفنان خالد الصاوي قد كشف عن إصابته بورم بالمخ أثناء تصوير مسلسل ” فوبيا ” وبعد العرض على طبيب ألماني، تبين أنه حميد وفقاً لنتائج الفحوصات والأشعة، وأكد الصاوي أنه حرص على اخفاء نبأ مرضه عن زملائه رغم سوء حالته الصحية، كما حرص على تصوير أعماله الفنية طوال فترة المرض وشارك بالفعل في تصوير أفلام ” كارما ” للمخرج خالد يوسف و ” سري للغاية ” للكاتب الكبير وحيد حامد و ” اطلعولي برة ” مع المنتج أحمد السبكي.

يذكر أن خالد تعرض لعدة أزمات صحية متتالية الأولى مع التهاب الكبد الوبائي ثم جراحة الغضروف في الظهر، وأخيراً ورم في المخ، وكل مرة يكشف عن معاناته بعد انتهاء المرض، عدا التهاب الكبد الوبائي حيث شارك جمهوره تفاصيل العلاج لحظة بلحظة ليمنح المرضى بارقة أمل في النجاة من الفيروس اللعين.